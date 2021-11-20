السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس المتهمين بقتل خالهم بسبب خلافات الميراث فى حلوان

المتهمين
المتهمين

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، استمرار حبس 3 متهمين لمدة  15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل خالهم بسبب خلاف على ميراث والدتهم.

البداية عقب تلقي غرفة عمليات النجدة إشارة من مستشفى حلوان العام بوفاة شخص متأثرًا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع" فى العقد السادس من العمر، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجنى عليه، وتوجه فريق المباحث لمكان الواقعة واستمع لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه و3 من أبناء شقيقته بسبب خلافات بينهما على الميراث، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها الأشقاء الثلاثة بالتعدي بالضرب على خالهم باستخدام آلة حادة حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على الميراث.

قاضي المعارضات القتل العمد ضبط كاميرات مشادة كلامية وفاة شخص المتهم مستشفي حلوان رجال المباحث

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