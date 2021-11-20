السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب خلافات مع زوجته.. أشعل النيران في 4 إسطوانات بوتاجاز بالشرقية

حريق
حريق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز.

على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ والدفع بقوات الحماية المدنية حيث تمت السيطرة على الحريق واخماده.

 وقد تبين من الفحص نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأول بعقار مكون من "أرضي وطابقين علويين" ملك عامل مقهى – مقيم بذات العقار، حيث قام المذكور بفتح عدد 4 أسطوانات بوتاجاز بالصالة وغرفة النوم وإشعال النيران بهم، محاولاً الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة نظرًا لخلافاته مع زوجته وتركها وأنجاله المنزل.

 مما أدى إلى نشوب الحريق وانهيار حائط غرفة النوم المطلة على الشارع في واجهة عدد 3 محال تجارية أسفل العقار وتبين أنهم ملك أشخاص، مما نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة المشار إليها- وشقيقه - وأحد الأشخاص "تصادف مروره أسفل العقار" – عامل بأحد المحال تم نقلهم جميعاً لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأسفر عن احتراق محتويات الشقة وكسر الأبواب الزجاجية والفاترينات للمحلات المشار إليها.

وبسؤال المصابين ومالكي المحال أيدوا ما جاء بالفحص، كما أضافوا بسابقة قيام مالك الشقة بإشعال النيران بالشقة وقيامهم بمنعه، وبسؤال مالك الشقة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

شرطة امن الشرقية الشرقية وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية حريق

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