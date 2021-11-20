السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تعدي مهتز نفسيًا على عريس في الفيوم

سلاح أبيض
سلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في الساعات الاولى من اليوم السبت، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام مهتز نفسيًا بالتعدي على أحد الأشخاص في محافظة الفيوم بالطعن بسلاح أبيض.

بالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم بشأن تعدي أحد الأشخاص على آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي بالرأس، وذلك على إثر خلافات عائلية بينهما لسابقة تقدم المتهم لخطبة إحدى الفتيات وتركها له بسبب اهتزازه النفسي، وتقدم المجني عليه لخطبتها ووافقت، مما أثار حفيظة المتهم وتربص بالمجني عليه واعتدى عليه بسلاح أبيض، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين والسلاح الأبيض "كتر" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك محافظة الفيوم

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