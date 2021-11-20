إسبانيا.. 275 ألف مغربى مسجلون فى الضمان الاجتماعى للبلاد

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أكثر من 275 ألف مغربي سجلوا في الضمان الاجتماعي بإسبانيا حتى أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن "المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بتعداد 275 ألفا و116 شخصا، يليهم الصينيون بواقع أكثر من 105 آلاف".

وأوضحت أن "إجمالي الأجانب المنتسبين للضمان الاجتماعي الإسباني بلغ مليونين و261 ألفا و144 شخصا حتى شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع قدره 20 ألفا و369 شخصا مقارنة مع سبتمبر".

وتابعت: "ينحدر حوالي مليون و462 ألفا و671 شخصا من المسجلين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، و798 ألفا و473 من دول الاتحاد".

وحسب المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا حتى يناير 2021 نحو 869 ألفا و661 شخصا، بزيادة 3716 شخصا مقارنة مع يناير 2020.