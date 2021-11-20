بايدن يعفو عن الديكين الروميين الكبيرين بيانت بتر وجيلى فى حديقة الورود

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال بايدن "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات"، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.



وقال: "من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نور وأمل وتقدم من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".



وقبل أن يتحدث، كان الديكان الروميان يتجولان بحرية في الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن في الهواء. وعزفت فرقة موسيقية ألحانا مرتبطة بالطيور، منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، لحشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.



وعلى صعيد آخر، سجّلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الوفيات بسبب جرعات زائدة على مدى عام أثناء الجائحة بلغ أكثر من 100 ألف، كما ذكرت السلطات الصحية.

وبين أبريل 2020 والشهر نفسه من العام 2021، أحصت البلاد 100.306 وفيات بجرعة زائدة، وهو ارتفاع بنسبة 28.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (78.056 وفاة) وفقا للأرقام المؤقتة التي نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز العتبة الرمزية البالغة 100 ألف وفاة.

وقالت المسئولة في "سي دي سي" ديبرا حوري، خلال مؤتمر صحفي: "هذه الجرعات الزائدة ناتجة إلى حد كبير عن المواد الأفيونية الاصطناعية، خصوصا الفنتانيل المصنوع بطريقة غير قانونية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان: "إن إدارتي ملتزمة بذل كل ما في وسعها لمعالجة مشكلة الإدمان ووضع حد لوباء الجرعات الزائدة".

وأضاف: "فيما نواصل إحراز تقدم في مكافحة كوفيد-19، لا يمكننا تجاهل وباء الوفيات الذي أثر على عائلات ومجتمعات في كل أنحاء البلاد".

وأعلنت الحكومة الأمريكية خططا لتحسين الوصول إلى النالوكسون، وهو ترياق يمكنه عكس تأثير الجرعة الزائدة.