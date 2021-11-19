ماكرون: لن أتخلى عن الصيادين المطالبين بإصدار تراخيص

خلال مرحلة ما بعد «بريكست»..

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه لن "يتخلى" عن الصيادين الذين يطالبون بإصدار تراخيص خلال مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للعمل قبالة جزيرة جيرسي الواقعة في القنال الإنجليزي.

ونقلت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم عن ماكرون تأكيده في تصريحات صحفية خلال زيارة لشمال فرنسا "سنواصل القتال ولن نتخلى عن صيادينا".

وأضاف ماكرون: "اليوم، هم (البريطانيون) لا يحترمون الاتفاقيات.. وقلت ذلك بوضوح شديد لبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا"، حسبما ذكرت القناة الفرنسية.

ودعا ماكرون المفوضية الأوروبية إلى تكثيف جهودها للضغط على جزيرة جيرسي، التابعة للتاج البريطاني، لاحترام ما تصفه فرنسا بشروط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.