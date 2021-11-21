الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل لأوركسترا الكونسرفتوار لآلات النفخ بأكاديمية الفنون.. الثلاثاء

أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون

يقدم أوركسترا الكونسرفتوار لآلات النفخ والإيقاع بقيادة الدكتور تامر كمال، وكورال أطفال الكونسرفتوار بقيادة عبير إبراهيم، وبيانو مدرس مساعد محمد عصام حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١  فى تمام الساعة الثامنة مساء.

جدير بالذكر أنه تم تخريج دفعة جديدة من ضباط صف الموسيقات العسكرية من خلال الدورة التدريبية  ٢٠٢٠-٢٠٢١، تحت رعاية رئيس الأكاديمية الدكتور أشرف زكى، ومدير إدارة الموسيقات العسكرية اللواء أحمد محمد محمد على ومنسق عام الدورة ورئيس القسم  الدكتور محمد شفيق.

أخرج الحفل وقدمه الإعلامي د.محمد حلمى وأشرف عليه فنياً الدكتورة نسرين رشدى عميد المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار، والدكتورة أمانى سعد وكيل المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار، والدكتور محمود مخيمر مدير مسرح سيد درويش.

رجال تدربوا على الدراسة الأكاديمية العالمية لمدة ثلاثة أشهر بلا راحة على ايدى اكبر الاساتذة و الدكاترة على رأسهم أستاذ آلة الكلارينيت الدكتور محمد شفيق رئيس قسم آلات النفخ والإيقاع ومنسق الدورة لهذا العام.. الدكتور الإعلامى محمد حلمى أستاذ الترمبيت وغيرهم من أساتذة مثل د. محمد عبد الرحمن أستاذ آلة الفلوت، دكتورة نسمة درويش استاذة آلات الإيقاع دكتور خلف أستاذ آلة الكورنو والدكتور تامر كمال أستاذ الساكسفون، ليقدموا حفلاً يجمع خبراء المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار من المصريين والعالميين فى مكان واحد ليشهدوا براعة هؤلاء الرجال من صف ضباط الموسيقات العسكرية المصرية.

وعلى لسان منظم ومخرج الحفل دكتور محمد حلمى، ومدير الدورة رئيس القسم دكتور محمد شفيق: (كان لنا الشرف بقضاء ثلاثة أشهر من العمل الجاد بكل ما أوتينا من جهد وعلم و عمل في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع ولكن تحدينا هذه الظروف واخذنا بالاحتياطات اللازمة لاستكمال الدورة حتى احتفال اليوم بتخرجهم وانتهاء الدورة التدريبية.

خريجي دورات الكونسرفتوار من الموسيقات العسكرية لهذه السنة والسنين الماضية اكتسبوا منها مهارات في العزف والموسيقى على يد أساتذة المعهد فى التخصصات المختلفة من آلات النفخ والإيقاع، ولهذه السنة كان للكونسرفتوار شرف التعاون مع المعهد العالى للموسيقى العربية من خلال تنمية مهارات عازفى الآلات الوترية والإيقاعية الشرقية والنظريات الموسيقية الشرقية منها والغربية موثق فى  فيلمٍ تسجيلى عن الاعداد و تدريب طلبة دورة ٢٠٢٠ -٢٠٢١.

اوركسترا الكونسرفتوار لآلات النفخ والإيقاع الدكتورة غادة جبارة أكاديمية الفنون كورال أطفال الكونسرفتوار أشرف زكي رئيس الأكاديمية

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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