مجانًا.. شيرى عادل تروّج لمسلسلها الجديد «أيام»

شاركت الفنانة شيري عادل، جمهورها بصورة جماعية جديدة رفقة أبطال مسلسلها الجديد «أيام»، المقرر طرحه يوم الثلاثاء المقبل على إحدى المنصات.

وكتبت «شيري» من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يبدأ عرضه 23 نوفمبر.. يعرض أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع علي منصة شاهد «مجانا».

يذكر أن مسلسل «أيام» من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة.



المسلسل تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: «حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى».

دور حورية فرغلي:

وتجسد حورية فرغلي ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى، أما شيري عادل فتجسد دور فتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدي إلى انفصالها.

آخر أعمال حورية وشيري

يذكر أن حورية فرغلى ظهرت مؤخرًا في الدورة العشرين لحفل جائزة الموريكس دور بلبنان، وتحدثت لوسائل الإعلام عن اللحظات الصعبة التى عاشتها بسبب أزمتها الصحية وتطورات رحلتها العلاجية في أمريكا، وكشفت عن تأجيلها لاستكمال رحلتها العلاجية التى كان من المزمع إجراؤها في أغسطس الماضي بسبب تصويرها لعمل فني جديد.

وكان آخر أعمال شيرى عادل في الدراما حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"، وشارك في بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، إنجي خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة.