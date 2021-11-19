الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يعتزم إصدار أول كتاب رسمي له منذ مغادرة منصبه

ترامب
ترامب

يصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أول كتاب رسمي له، الشهر المقبل، منذ مغادرته منصبه، وهو كتاب مليء بالصور والتعليقات التوضيحية التي اختارها، وعلق عليها بخط يده، وفقا لما ذكره موقع 45books.com الأمريكي، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يصدر ترامب "رحلتنا معًا"، وهي عبارة عن مجموعة من الصور التي التقطت أهم اللحظات في إدارته، في ديسمبر. 

اختار ترامب كل صورة وكتب تعليقه عليها، وبعضها بخط يده، بحسب وصف الكتاب وفقا لما ذكره الموقع الأمريكي.

ووصف الكتاب إدارة ترامب بأنها "رحلة لا تصدق" موثقة مسيرة الإدارة بأكثر من 300 صورة.

واسترجع الكتاب اللحظات التي لا تُنسى من وقت الرئيس ترامب في البيت الأبيض: مثل بناء الجدار الحدودي الجنوبي وخفض الضرائب الأميركية و تأكيد ما يقرب من 300 قاضٍ فيدرالي و 3 قضاة في المحكمة العليا وإعادة بناء الجيش وإنشاء قوة فضائية والتعامل مع كيم جونج أون والرئيس شي والرئيس وبوتين ، والعديد من قادة العالم الآخرين، وصراعه مع الليبراليين الذين حاولوا عزله مرتين.

ووفقًا للموقع، تبلغ قيمة النسخة من كتاب ترمب 74.99 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة النسخة الموقعة من الكتاب 229.99 دولارًا.

ويأتي كتاب ترامب وسط تكهنات بشأن ما إذا كان الرئيس الخامس والأربعون سيطلق محاولة إعادة انتخابه للبيت الأبيض في 2024.

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