الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يخرج من المستشفى ويؤكد: نتيجة الفحص جيدة

بايدن
بايدن

خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن من المستشفى، مساء اليوم الجمعة، وأكد أن نتيجة الفحص الطبي "جيدة جدا".

وقد أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس تولت رئاسة أمريكا لمدة ساعة وربع.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية، بعدما سلمها لفترة قصيرة لنائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص "روتيني" بالمنظار على الأمعاء.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي الذي خضع لتنظير "روتيني" للأمعاء تحدث إلى هاريس ومدير مكتبه "قرابة الساعة 11:35 هذا الصباح".

وأضافت: "كان في حال جيدة وقد استأنف مهماته في تلك اللحظة".

وكان هذا الفحص يهدف إلى كشف أي تشوهات في القولون، ويشكل جزءا من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت.

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