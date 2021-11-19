الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

العلاج الحر بالمنوفية: المرور على 221 منشأة طبية في حملة مكبرة

دكتور فيصل جودة وكيل
دكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، بالمرور على 221 منشأة طبية خاصة في حملة يوم الأربعاء الماضي، وأسفر المرور غلق 41 من المنشآت التي تم تنفيذ قرارات الغلق بها  كما  تم استصدار قرار غلق لعدد 38 منشأة كما تم إنذار 70 منشأة تم رصد ملاحظات بسيطة بها أثناء المرور وعدد المنشآت المطابقة (72) منشأة.

وأشارت الدكتورة شيرين ان فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

التزام محافظة المنوفية قانون وزارة وزارة الصحة المرور

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