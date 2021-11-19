محمد علاء الدين ضيف مبادرة «كل يوم شاعر».. غدًا

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان برئاسة الدكتورة غادة طوسون، فعاليات برنامج "كل يوم شاعر" والذي يقام، في السادسة مساء غد السبت، ويلقي خلاله الشاعر محمد علاء الدين، قصيدتين تحت عنوان "درب يعبرني بشغف - الفردوس المفقود".

يأتي برنامج "كل يوم شاعر"، في إطار المبادرة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، وإشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، مقرر لجنة الشعر بالمجلس.