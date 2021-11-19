الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محمد علاء الدين ضيف مبادرة «كل يوم شاعر».. غدًا

الشاعر محمد علاء
الشاعر محمد علاء الدين

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان برئاسة الدكتورة غادة طوسون، فعاليات برنامج "كل يوم شاعر" والذي يقام، في السادسة مساء غد السبت، ويلقي خلاله الشاعر محمد علاء الدين، قصيدتين تحت عنوان "درب يعبرني بشغف - الفردوس المفقود".

يأتي برنامج "كل يوم شاعر"، في إطار المبادرة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"، وإشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، مقرر لجنة الشعر بالمجلس.

لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة الدكتورة غادة طوسون كل يوم شاعر درب يعبرني بشغف الفردوس المفقود الثقافة بين ايديك الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة

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