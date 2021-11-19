التحفظ على 4 أطنان لحوم وكبدة مجهولة المصدر بالقاهرة

تحفظت الجهات المختصة على 4 أطنان لحوم وكبدة مجهولة المصدر، ضُبطت داخل ثلاجة ومطعم بدون ترخيص بالقاهرة.

البداية كانت عندما تمكنت مباحث التموين من ضبط 2 طن «لحوم وكبدة مجمدة»، معبأة داخل عبوات بدون بيانات «مجهولة المصدر»، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها حروق تجميد، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

كما تم ضبط 2 طن «مقطعات لحوم» معبأة داخل عبوات بدون بيانات «مجهولة المصدر»، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.