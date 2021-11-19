الكشف الطبي على 1229 مريضا بقافلة علاجية بقرية عمروس في المنوفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية عمروس التابعة لمركز الشهداء، والتى أستمرت لمدة يومان 17 و18 نوفمبر الجارى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مدير إدارة الشهداء الصحية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، بأنه تم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1229 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل15 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، الكشف المبكر للضغط والسكر 23 حالة، والأشعة لـ29 حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة ل 18حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.