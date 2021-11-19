الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف الطبي على 1229 مريضا بقافلة علاجية بقرية عمروس في المنوفية

قافله الشهداء
قافله الشهداء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية عمروس التابعة لمركز الشهداء، والتى أستمرت لمدة يومان 17 و18 نوفمبر الجارى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مدير إدارة الشهداء الصحية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية. 

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، وتنظيم الأسرة" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية، بأنه تم توقيع الكشف الطبى المجانى على 1229 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل15 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، الكشف المبكر للضغط والسكر 23 حالة، والأشعة لـ29 حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة ل 18حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة. 

وزارة الصحة اجراءات مستشفيات العلاج المنوفية محافظة عبد الفتاح السيسي ضغط الدم محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«من بينها القاهرة».. خريطة سقوط الأمطار غدًا السبت فى محافظات مصر

موعد إجازة نصف العام 2022.. والخطط الوقائية فى المدارس

شقيق بيج رامى لـ«الدستور»: «أخويا اتجوز تانى.. وهذا ليس عيبًا ولا حرامًا»

سقوط أمطار خفيفة على أحياء الإسكندرية (صور)

«رياح وحبات برد».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت وأماكن سقوط الأمطار

الزمالك يعود للانتصارات بثنائية فى شباك الإسماعيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تحظر حماس.. ماذا قالت إسرائيل والحركة الفلسطينية؟

«التعاون الإسلامى» تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى

وقفة احتجاجية تنديدًا بقرارات الإخلاء والهدم من بلدية الاحتلال بالقدس