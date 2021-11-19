«الخارجية السعودية» تعلن إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى الصومال

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى الصومال، حسبما أفادت قناة العربية.

وكان الأمين الدائم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى، السفير محمد على نور حاجى بحث خلال لقائه مع وفد من وزارة الخارجية السعودية برئاسة المستشار عبدالسلام بن عبدالله بن رشود العنزى، في يونيو الماضي، الترتيبات الخاصة بإعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة الصومالية مقديشيو، ونقل خدماتها من العاصمة الكينية نيروبى.

كما بحث الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.

وقال حاجي إن السعودية تمثل بالنسبة للصومال مكانة كبيرة وتربطها بها علاقات وطيدة تاريخية ذات عمق حضارى وثقافى، كما هى شريكة استراتيجية، مشيدا بمساهماتها الإنسانية ومواقفها الدولية الشريفة إلى جانب الصومال.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية، في حينها، بوصول وفد من وزارة الخارجية إلى العاصمة الصومالية مقديشو لإعادة فتح السفارة السعودية هناك.

وحسب الوكالة، فإن وزير الدولة الصومالي، عبدالحكيم أشكر، استقبل الوفد السعودي برئاسة المستشار عبدالسلام العنزي.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها.

وبحث الوفد مع الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة مقديشو.