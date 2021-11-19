الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

عائلة سعودية تكرّم الفنان عمر كمال بسيارة «بنتلي» ودرع

عائلة سعودية تكرّم
عائلة سعودية تكرّم الفنان عمر كمال

شارك الفنان عمر كمال، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لسيارته الجديدة التي أهدته له عائلة سعودية درع وسيارة «بنتلي» بقيمة "10,190,000"، كنوع من أنواع التكريم له.

وعلّق عمر كمال على الصور التي نشرها عبر صحفته الرسمية على "فيسبوك" قائلًا: "وأما بنعمة ربك فحدث .. النهاردة بفضل الله تم تكريمى ف السعودية مع عائلة الشاطرى وتم منحي درع وسيارة بنتلى هدية .. شكرا من كل قلبي على التكريم والاستقبال والضيافة طوال إقامتى في المملكة".

عائلة سعودية تكرّم الفنان عمر كمال 

ويبلغ سعر السيارة البنتلي في السوق المحلي موديل 2021 التي تلقاها عمر كمال حوالي 10 ملايين جنيه.

وشارك عمر كمال جمهوره صباح اليوم بفيديو جديد له داخل الحرم المكي وظهر في الفيديو وهو حليق الرأس وعلق قائلا: "جمعة مباركة عليكم يا حبايبي".

عائلة سعودية تكرّم الفنان عمر كمال 

ونشر "كمال" مقطع فيديو خلال الأيام الماضية من مكة المكرمة وهو يطارد الحمام على الأرض على أنغام أنشودة "المصطفى" لمشاري العفاسي.

وكان المطرب عمر كمال، حرص على دعم حسن شاكوش، فى أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدار قرار نهائي بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه، قائلا: "شاكوش مصر.. حبيبى وروح قلبي وشريك نجاحي.. بإذن الله فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا تاني".

من ناحية أخرى، طرح عمر كمال كليب جديد مع عبد الباسط حمودة بعنوان "ضيعنا" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، "ضيعنا" من كلمات عمرو قطب ومصطفي الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

 الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية

يحيى مغنى المهرجانات الشعبية عمر كمال، ولأول مرة، عددا من الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، فى شهر يناير المقبل بولايات؛ نيويورك وشيكاغو وتينيسي وديترويت.

الفنان عمر كمال عمر كمال درع وسيارة بنتلي وسيارة عائلة سعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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