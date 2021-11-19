الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر ثانى أفضل وجهة للغوص الترفيهى فى العالم

أفضل وجهة للغوص الترفيهى
أفضل وجهة للغوص الترفيهى فى العالم

حصدت مصر للسنة الثالثة على التوالي المركز الثاني كأفضل وجهة للغوص الترفيهي في العالم، في التصويت السنوي الذي تجريه مجلة "دايف DIVE" البريطانية لأفضل وجهات الغوص حول العالم.

وقالت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، في بيان اليوم: "بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم بسبب فيروس كوفيد ١٩، استطاع البحر الأحمر المصري أن يثبت استحقاقه كأحد أفضل الوجهات السياحية حول العالم، بمياهه الزرقاء الصافية وتنوع الحياة البحرية ما بين الأسماك كبيرة وصغيرة الحجم، الشعاب المرجانية، الرخويات والقشريات، بالإضافة لشمسه الدافئة وغيرها من المقومات التي تجعل النظام البيئي للبحر الأحمر المصري نظاما فريدا ليس له مثيل من نوعه".

وتمكنت مصر بفضل الجهود المبذولة والتزام مقدمي الخدمات من قبل مراكز الغوص ويخوت السفاري بالإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد١٩، من جذب العديد من السائحين المحبين لممارسة الغوص الترفيهي في البحر الأحمر.

المركز الثاني كأفضل وجهة للغوص DIVE الغوص حول العالم غرفة الغوص لأنشطة البحرية البحرالأحمر فيروس كوفيد ١٩ معايير الأمان الدولية

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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