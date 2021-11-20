المقاولين يتلقى مناقصتين لتنفيذ 16 محلاً تجارياً بخدمات أسيوط الجديدة

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصتين لتنفيذ 16 محلاً تجاريا بمركز خدمات مدينة أسيوط الجديدة احدى المدن الذكية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح الاتحاد المصري للمقاولين، أن تنص المناقصة الأولى على تنفيذ أعمال سوق تجاري نموذج 8 محلات بمنطقة مركز الخدمات بالحي الثاني بالمدينة.

وتابع أن المناقصة الثانية تشمل تنفيذ سوق تجاري نموذج 8 محلات بمنطقة مركز خدمات ابني بيتك 5 بأسيوط الجديدة .

وحددت جهة الإسناد بعض الشروط للحصول عليها وفقا لقانون المناقصات والعطاءات وأنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل مناقصة على حدة، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي بإسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة.

وأشار اتحاد المقاولين إلي أن يرفق بالمظروف الفني تأمين إبتدائي بقيمة 20.000 لكل مناقصة على حدة ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.

وتابع أنه تعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، والمناقصة الثانية تعقد يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر المقبل بينما تعقد جلسة فتح المظاريف للمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، موضحاً أن فئة التصنيف لتنفيذ المناقصتين الفئة السابعة لإعمال المباني المتكاملة المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث تخضع هاتان المناقصتان لأحكام ولائحة القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.