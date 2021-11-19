«كورونا» يُقيل 3 طيارين في هونج كونج

أقالت شركة طيران كاثي باسيفيك التابعة لهونج كونج، ثلاثة طيارين شحن لإصابتهم بفيروس كورونا خلال توقفهم في فرانكفورت، مشيرة إلى "انتهاكهم الخطير" للقواعد المفروضة على طواقم الطائرات أثناء تواجدهم في الخارج.

وقالت الشركة - في بيان أصدرته - وفق ما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية - إن " الأفراد المعنيون لم يعودوا يعملون لدى كاثي باسيفيك".

وأشارت الصحيفة، إلى أن يشتبه أن الطيارين غادروا غرفهم الفندقية في ألمانيا.

وأدى اكتشاف الإصابات إلى حجز أكثر من 150 موظفًا آخر في كاثي، بما في ذلك الطيارون والمضيفون، بالإضافة إلى العديد من أفراد أسرهم ومن تواصلوا معهم إلى منشأة الحجر الصحي الحكومية لمدة ثلاثة أسابيع.

وسجلت هونج كونج بالكاد أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، ولكن السلطات شددت قواعد الحجر الصحي.

وتتبع هونج كونج خطى بكين في الإبقاء على قيود السفر الصارمة، على عكس الاتجاه العالمي للانفتاح والتعايش مع فيروس كورونا. وتأمل حكومة المدينة أن تقنع القواعد المشددة الصين، مصدرها الرئيسي للنمو الاقتصادي، بفتح حدودها تدريجيًا مع هونج كونج .

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الخميس مقارنة مع 35 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن ثمانية من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع ست في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 26 انخفاضا من 27 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98427 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.