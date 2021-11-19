الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج الهيروين في التجمع الخامس

الهيروين
الهيروين

أمرت النياية العامة بالقاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، و5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

النياية العامة حبس متهم الهيروين لتجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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