كشف لغز العثور على مُدرسة بالمعاش مذبوحة داخل منزلها فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في أقل من 24 ساعة من كشف غموض عثور أهالي قرية تلبانة بدائرة مركز المنصورة، محافظة الدقهلية، أمس، على مدرسة بالمعاش ‏مذبوحة داخل منزلها بالقرية ومقيدة، اليدين ليتبين قيام طالب بالفرقة الأولي بكلية الهندسة التابعة لإحدى الجامعات الخاصة على صلة قرابة بالمجني عليها بالتخلص منها بعدما فوجئ بوجودها خلال قيامه بسرقة مصوغاتها الذهبية.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية تلبانة دائرة ‏المركز على مدرسة بالمعاش مقتولة داخل منزلها بذبح في الرقبة ومقيدة بالحبال.‏

انتقل علي الفور ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع "أمال لطفي رشاد"، 62 سنة، ‏مُدرسة بوزارة التربية والتعليم بالمعاش، وتبين أنها تعيش بمفردها بمنزل مكون من 6 طوابق ووجدت جثتها مقيدة اليدين بالحبال.‏

وأكد شهود عيان أن السيدة مقيمة بمفردها في البيت، وتبين أنها كانت تستعد للذهاب لشقيقها لتناول الغداء بمنزله، لكنها لم تحضر، وعندما ذهب شقيقها لاستطلاع الأمر وجدها مقيدة بالحبال وعليها آثار ذبح بالرقبة، فقام بإبلاغ الشرطة.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومباحث مركز المنصورة لكشف ملابسات الواقعة.‏

وجري فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، والتي كشفت عن دخول أحد الأشخاص يرتدي "كاب" وكمامة داخل المنزل وقيامه بفتح البوابة الخارجية للمنزل.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم ويدعى"إسلام. أ. ص. غ"،21 سنة، طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.