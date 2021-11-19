الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة البيئة تشارك الأمير تشارلز فى جلسة لدعم المشروعات البيئية والمستدامة

الاجتماع
الاجتماع

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن تجربة مصر فى التحول الأخضر بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من منطلق إيمانه بأن دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية المختلفة ، أصبح ضرورة حيوية لضمان استدامة كافة الاستثمارات فى مصر ، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

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جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم باستقبال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، خلال وصوله إلى المبنى اليوناني بالتحرير، وذلك بناء على الدعوة التى تلقتها وزيرة البيئة من السفارة البريطانية للمشاركة فى  إطلاع ولى عهد بريطانيا على مشروعات الشباب المصرى الخضراء فى موضوعات الاستدامة والبيئة وايضا المشاركة فى فعاليات الجلسة الخاصة بالقطاعين الخاص والبنكى فى دعم المشروعات البيئية والمستدامة والتى تهدف للتصدى لآثار تغير المناخ.

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وتابعت فؤاد، أن ما قامت به فى مصر بالتعديل فى السياسات واللوائح والقوانين ووجود مناخ داعم للانتقال والتحول للاقتصاد الأخضر،  مشيرة الى معايير الاستدامة البيئية وتضمينها فى موازنة الدولة، وتم وضع هدف طموح  بأن تكون ٥٠% من مشروعات الدولة تكون خضراء بحلول عام ٢٠٢٤  و١٠٠% بحلول عام ٢٠٣٠، كما تم اطلاق السندات الخضراء والتى ركزت على مشروعات التصدى لآثار تغير المناخ،  مثل مشروعات النقل والصرف الصحي ، موضحة العمل على توفير مشروعات مربحة فى هذا الصدد مثل مشروعات الطاقة الجديد والمتجددة.

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وأشارت وزيرة البيئة الى قانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تبنى فلسفته على مفهوم الاقتصاد الدوار، ومن خلال تم استصدار اول تعريفة لتحويل المخلفات إلى طاقة( ١٤٠ قرش للكيلو وات) ، وتقدم عدد كبير من الشركات الوطنية والأجنبية  للاستثمار فى هذا المجال فى عدد من محافظات جمهورية مصر العربية،  لافتة الى الاستراتيجية التي تعمل عليها مصر حاليا لاستخدام الهيدروجين الأخضر وتبذل قصارى جهودها للبدء فى اولى المشروعات فى هذا المجال من خلال وزارة الكهرباء والطاقة.وتابعت فؤاد انه فيما يتعلق بقطاع الصناعة فانه يتم اتاحة حزم استثمارية لهذا القطاع لتحقيق التوافق البيئى ، جزء من هذه الحزم يقدم منح والجزء الاخر يقدم فى صورة قرض ، آملة ان هذا القطاع من الممكن ان يتحول الى صناعة خضراء قريبا من خلال استخدامات كفاءة الطاقة ، والطاقة الجديدة والمتجددة.  

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ياسمين فؤاد التحول الاخضر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دمج البعد البيئى القطاعات التنموية الاستثمارات الموارد الطبيعية

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وائل لطفي

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