الجمعة 19 نوفمبر 2021
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عالم

المدير العام للأمن اللبنانى يدعو لحماية الشعب والوطن

المدير العام للأمن
المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم

دعا المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، في نشرة توجيهية لعسكريي الأمن العام اليوم الجمعة، إلى أعلى درجات الاستنفار والتنبيه، وحماية الشعب والوطن ونبذ الطائفية.

وقال اللواء عباس لعسكريي الأمن العام، بمناسبة العيد الثامن والسبعين للاستقلال: "اليوم، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانون منها، وشظف العيش الذي طال كل لبنان، أنتم مدعوون إلى أعلى درجات الاستنفار والتنبه بما أقسمتم عليه أمام الله، ومطالبون بحماية شعبكم ووطنكم وما يختزن من قيم الحرية والعدالة والعيش المشترك بين سائر المكونات التي شكلت فرادة هذا البلد وتميزه".

ودعا اللواء عباس العسكريين إلى نبذ "الطائفية وكل فكر إقصائي وإلغائي"، مضيفًا: "والوا وطنكم، ابقوا إلى جانب شعبكم، إنحازوا إلى لبنان التنوع، لبنان الرسالة، وأخيرًا، آمنوا بدولتكم بعد الله، فهي الحامية وهي الضمان الآن ومستقبلًا، كي لا يكون العيد ذكرى".

وأردف: "أيها العسكريون، في الذكرى الأولى بعد المئة لقيام لبنان الكبير، وفي مناسبة الاستقلال الثامن والسبعين، لم يعد خافيًا على أحد حساسية الوضع اللبناني الداخلي، وما خلفه من تداعيات سلبية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واحتمال انعكاسه على الواقع الأمني في البلاد، لأن الأمن وليد السياسة والاقتصاد واستقرارهما".

وتابع المدير العام للأمن العام: "أيها العسكريون، وطنكم وشعبكم في أمسّ الحاجة إلى تضحياتكم وجهدكم، لا سيما وأن القوانين أناطت بالأمن العام صلاحيات في المجالين الأمني والخدماتي، وقد أثبتم فعلًا أنكم أهل لها، وقمتم بما يتوجب عليكم من مهمات بكل تفان وإخلاص".

وتسلَّم رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، دعوة للمشاركة في الاحتفال الذي ينظمه الجيش اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال يوم الإثنين المقبل.

وجاء ذلك خلال استقباله وفدًا من قيادة الجيش اللبناني لدعوته للمشاركة في الاحتفال الذي يترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة اللبنانية بيروت.

المدير العام للأمن العام اللبناني حماية الشعب الاقتصاد لبنان الاستقلال

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