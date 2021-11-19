الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاتل ابنه فى المرج يمثّل الجريمة أمام رجال المباحث

قاتل ابنه في المرج
قاتل ابنه في المرج

مثّل المتهم بقتل ابنه في منطقة المرج بالقاهرة الجريمة أمام فريق من مباحث القاهرة والنيابة لكشف ملابسات الواقعة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكابه للواقعة، مؤكدا أنه لم يقصد قتله، موضحا أنه ارتكب الواقعة نظراً لسوء سلوك نجله واكتشافه قيامه بسرقة مبالغ مالية منه.

وأوضح أنه قام بتوثيق يديه باستخدام قطعتين من القماش، واعتدى عليه بالضرب بدعوى تأديبه إلا أنه توفي متأثراً بإصابته.

وأشار إلى أنه لم يقصد قتله بل تهذيبه، إلا أنه فوجئ أنه فقد الوعي ولقي مصرعه قبل وصوله المستشفى.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، قد تلقى إخطاراً بتلقي قسم شرطة المرج في مديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بوفاة حفيده طفل (11 سنة) إثر اعتداء والده (سائق) مقيم بذات العنوان «نجل المُبلغ» عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة الطفل مسجاة على ظهرها وبها إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسوء سلوك نجله المتوفى واكتشافه قيام الأخير بسرقة مبالغ مالية منه، قام بتوثيق يديه باستخدام قطعتين من القماش، وتعدى عليه بالضرب بدعوى تأديبه إلا أنه توفى متأثراً بإصابته، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم قتل ابنة المرج تمثيل الجريمة رجال مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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