مصحوبة بـ«رياح».. أمطار متوسطة على شمال سيناء

تتعرض محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متوسطة مصحوبة بموجة برد ورياح.

وكانت معظم مناطق المحافظة قد تعرضت خلال أمس والليلة، لأمطار خفيفة ومتقطعة وموجة برد ورياح، وتم رفع درجة الاستعداد فى كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

وتتابع غرفة العمليات تطورات الظروف الجوية وتحركات مياه الأمطار، خشية وقوع سيول، ولم تتلق الغرفة حتى الآن أية بلاغات.

من جانبه، أكد المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية بالإضافة إلى التأكد من جاهزية سيارات الشفط في مختلف الشوارع والميادين، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نهارًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل مائل للبرودة ي آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة (40% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

