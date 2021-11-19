الجمعة 19 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة عمانية: السلطنة تتطلع لتحقيق رؤيتها 2040 من خلال تمكين الشباب

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أكدت صحيفة (عمان) الصادرة، اليوم الجمعة، أن سلطنة عمان تتطلع إلى تصدر البلدان إلى ما يليق بها من مكانة متصلة بتاريخها العريق وراهنها الذي يأخذ صلابته من روح الشباب الذي هم بؤرة التفكير في المستقبل الفاعل والمثمر، الذين عبر تشجيعهم ورفدهم تكون صناعة الابتكار والرقي المنشود.

وأشارت الصحيفة إلى النهضة المتجددة التي تمضي إلى تحقيق التطلعات وصياغة الغد الأفضل من خلال هذه الروح الوثابة، في ظل خطط وطنية واضحة عمادها تلك الاستراتيجية الطموحة، المتمثلة في الرؤية المستقبلية «عمان 2040» التي تؤشر بوصلتها إلى نقلة كبيرة في مختلف مناحي الحياة.


وأوضحت الصحيفة أن ال(18) من نوفمبر، علامة بارزة في تاريخ عمان الحديث، يأخذ مشهديته من إرث عريق ممتد إلى عمق الأزمنة، يتناغم مع مسيرة شعب كافح عبر الحقب في هذه الأرض المعطاء والطيبة، التي لأجلها تشمر السواعد وتشحذ الهمم وتكون التضحيات.


وأكدت في الختام أن الأوطان تبنى من خلال الأمل والتطلعات والطموحات العظيمة وهو العهد الذي قامت عليه أسس ومرتكزات النهضة الحديثة، فقد تأسست عمان وترسخ وجودها الحضاري بتضحيات أبنائها، وبذلهم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على عزتها ومنعتها، وإخلاصهم لأداء واجباتهم الوطنية.

وفي وقت سابق، أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان،مرسوما سلطانيا بتشكيل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

وأصدر هيثم بن طارق رقم (66 / 2021) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 29 / 2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 124 / 2008 بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ۲۹/ ۲۰۱۹ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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