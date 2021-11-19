انتشار أمني باستادي الإسماعيلية والمقاولون العرب لتأمين مباراتي الزمالك والأهلي

أنهى رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية استعداداتهم لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والإسماعيلي، اليوم الجمعة، باستاد الإسماعيلية في رابع جولات بطولة الدورى الممتاز.

كما أنهوا استعدادهم لتأمين مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمقاولون العرب، والمقرر لها الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلى بالسلام.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، لاعبي الفريقين، وغرف عقد المؤتمرات والملابس، وممرات اللاعبين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث سير المباراة حتى نهايتها.