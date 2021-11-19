مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب حافلة فى هونج كونج

أفادت تقارير إخبارية اليوم بأن حافلة ركاب من طابقين انقلبت على أحد جانبيها، مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة عشرة آخرين من الركاب.



وذكرت هيئة راديو وتليفزيون هونج كونج التى أوردت النبأ أن هذا الحادث وقع على طريق شينج فان بمنطقة " تاى واى " و أن أحد عشر راكبا حوصروا بين حطام الأتوبيس، وأن رجال الاطفاء وما لا يقل عن ست سيارات اسعاف هرعوا إلى موقع الحادث للمساعدة فى عمليات الإنقاذ .



وأضافت أن النافذة الأمامية لهذا الاتوبيس تحطمت، وحطام الزجاج المهشم تناثر على الطريق فى موقع الحادث.



وأشارت التقارير إلى أن بعض المصابين تلقوا علاجا على جانب الطريق، بينما تم نقل آخرين على نقالات، وأن سبب وقوع هذا الحادث لم يتضح حتى الآن.