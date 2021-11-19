الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب حافلة فى هونج كونج

انقلاب حافلة فى
انقلاب حافلة فى هونج كونج

أفادت تقارير إخبارية اليوم بأن حافلة ركاب من طابقين انقلبت على أحد جانبيها، مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة عشرة آخرين من الركاب.


وذكرت هيئة راديو وتليفزيون هونج كونج التى أوردت النبأ أن هذا الحادث وقع على طريق شينج فان بمنطقة " تاى واى " و أن أحد عشر راكبا حوصروا بين حطام الأتوبيس، وأن رجال الاطفاء وما لا يقل عن ست سيارات اسعاف هرعوا إلى موقع الحادث للمساعدة فى عمليات الإنقاذ .


وأضافت أن النافذة الأمامية لهذا الاتوبيس تحطمت، وحطام الزجاج المهشم تناثر على الطريق فى موقع الحادث.


وأشارت التقارير إلى أن بعض المصابين تلقوا علاجا على جانب الطريق، بينما تم نقل آخرين على نقالات، وأن سبب وقوع هذا الحادث لم يتضح حتى الآن.

مصر حافلة سيارات انقلاب مصرع هونج كونج موقع منطقة مصابين مصرع شخص رجال الإطفاء الاشخاص المصابين انقلاب حافلة سيارات إسعاف أحد الأشخاص وان حافلة ركاب عمليات الإنقاذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

واشنطن تعلن عن إلغاء العقوبات وقيود التأشيرة عن بوروندى

فيتنام تؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للوضع في أفغانستان

كوريا الجنوبية تسجل 3034 إصابة جديدة بكورونا و 28 وفاة

إزالة غابات الأمازون بالبرازيل ترتفع لأعلى مستوى لها فى 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين