الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للوضع في أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

 أكد المنسق السياسي بعثة فيتنام الدائمة لدى الأمم المتحدة فان هو ذا نام، ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للوضع في أفغانستان.


وقال الدبلوماسى الفيتنامي - في كلمة ألقاها بشأن الأزمة الإنسانية في أفغانستان اليوم - إنه من المهم إجراء حوار بهدف التوصل إلى حل سياسى شامل للوضع فى أفغانستان.


وأعرب عن قلقه بشأن الصعوبات التى يواجهها الشعب الأفغاني، خاصة في ظل تزايد انعدام الأمن الغذائي بصورة خطيرة، مشيرا إلى أن ثمة حاجة لضمان تحقيق الاستقرار والأمن والعمل من أجل تحقيق ما يعود بالفائدة على الشعب الأفغاني.


ولفت إلى ضرورة وفاء الأطراف المعنية بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، وذلك بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على البنية الأساسية والمرافق اللازمة لتحسين الأحوال المعيشية لشعب أفغانستان .

 

و علي صعيد آخر ، أعلنت فيتنام ، أنه تم إعطاء أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد حتى الآن، وفقًا للأرقام الواردة من بوابة لقاحات كورونا الوطنية.

ونقلت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية عن بوابة اللقاحات إن من بين 90 مليونا و803 آلاف و650 جرعة، تم إعطاء أكثر من 61 مليون شخص جرعة واحدة بينما تلقى أكثر من 29 مليون جرعتين كاملتين.

وفيما يتعلق بلقاحات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، فقد تم إعطاء التطعيمات لـ 850 ألف جرعة حتى الآن.

وأكدت أن جميع الحقن آمنة ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات من ردود الفعل الشديدة بعد اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطننين.

الامم المتحدة أمن قانون قلق أفغانستان صور فيتنام استقرار دبلوماسي الأمن الغذائي الصعوبات الغذاء مرافق اجراء حوار التزاماتها التزامات الدبلوماسي السياسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

واشنطن تعلن عن إلغاء العقوبات وقيود التأشيرة عن بوروندى

فيتنام تؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للوضع في أفغانستان

كوريا الجنوبية تسجل 3034 إصابة جديدة بكورونا و 28 وفاة

إزالة غابات الأمازون بالبرازيل ترتفع لأعلى مستوى لها فى 15 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين