فيتنام تؤكد ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للوضع في أفغانستان

أكد المنسق السياسي بعثة فيتنام الدائمة لدى الأمم المتحدة فان هو ذا نام، ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للوضع في أفغانستان.



وقال الدبلوماسى الفيتنامي - في كلمة ألقاها بشأن الأزمة الإنسانية في أفغانستان اليوم - إنه من المهم إجراء حوار بهدف التوصل إلى حل سياسى شامل للوضع فى أفغانستان.



وأعرب عن قلقه بشأن الصعوبات التى يواجهها الشعب الأفغاني، خاصة في ظل تزايد انعدام الأمن الغذائي بصورة خطيرة، مشيرا إلى أن ثمة حاجة لضمان تحقيق الاستقرار والأمن والعمل من أجل تحقيق ما يعود بالفائدة على الشعب الأفغاني.



ولفت إلى ضرورة وفاء الأطراف المعنية بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، وذلك بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على البنية الأساسية والمرافق اللازمة لتحسين الأحوال المعيشية لشعب أفغانستان .

و علي صعيد آخر ، أعلنت فيتنام ، أنه تم إعطاء أكثر من 90 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد حتى الآن، وفقًا للأرقام الواردة من بوابة لقاحات كورونا الوطنية.

ونقلت صحيفة "فيتنام نيوز" المحلية عن بوابة اللقاحات إن من بين 90 مليونا و803 آلاف و650 جرعة، تم إعطاء أكثر من 61 مليون شخص جرعة واحدة بينما تلقى أكثر من 29 مليون جرعتين كاملتين.

وفيما يتعلق بلقاحات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، فقد تم إعطاء التطعيمات لـ 850 ألف جرعة حتى الآن.

وأكدت أن جميع الحقن آمنة ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات من ردود الفعل الشديدة بعد اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطننين.