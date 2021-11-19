الحياة التراجيدية الصاخبة للفنانة المكسيكية «فريدا كاهلو» على مسرح الجمهورية

يستقبل مسرح الجمهورية بمقره في شارع الجمهورية بعابدين، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحي الراقص "فريدا"، والذي تقدمه فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، تصميم وإخراج سالي أحمد، وتصميم الديكور محمد عبد الرازق.

يدور العرض حول الحياة التراجيدية الصاخبة المؤثرة للفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، التي خلّفت وراءها تراثا تشكيليا رائعا، وملامح حياة تجسد مقدار الوجع والقلق والمعاناة الذي لف سنوات عمرها القليلة، مذكرة إيانا بتلك المصائر المأساوية لأصحاب القلوب الكبيرة والمشاعر المرهفة الرقيقة.

و"فريدا كاهلو"، تعد واحدة من أكثر الشخصيات حيوية بين عدد غفير من المساهمين في النهضة المكسيكية الحديثة، وهي زوجة رسام الجداريات ذائع الصيت "دييجو ريفييرا". وهي رسامة فطرية، وصفها أندريه بريتون بأنها "رسامة سيريالية".

تأسست فرقة الرقص المسرحى الحديث المصري عام 1993، وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا وشاركت فى الكثير من المهرجانات الدولية والأوبرات العالمية وسافرت إلى معظم الدول الأوروبية وأمريكا والصين وكوريا الدول العربية وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية منها: أوبرا فرانكفورت، أوبرا بكين وأوبرا كوريجنانو بإيطاليا.



في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى ذكرياتى أداء الأوركسترا ويتضمن باقة من الأغاني العربية هي: يلا بينا نتقابل سوا، وبتخاصمنى حبه تشدو بها الفنانة نعمة عصمت، وفى قلبى غرام، وبياع الهوى راح فين يشدو بها الفنان أحمد رجب، وياليلة ماجانى الغالى، وعدوية يشدو بها الفنان أمير الرفاعي.

ويستهل الفاصل الثاني بموسيقى المولد أداء الأوركسترا، ثم تشدو آلاء أيوب بأغنية "اسمعونى"، يليها الفنان أيمن مصطفى ليغني جفنه علم الغزل، ولست قلبى، وتختتم الحفل للفنانة مروة حمدي بأغنيتي عن العشاق، وأنت عمري.

وفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية ‏بدأ تأسيسها في يونيو ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتضم 45 فردًا ما بين كورال وعازفين وصوليست، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

قدمت الفرقة عروضًا موسيقية متنوعة وناجحة لاقت استحسان الجمهور، حيث شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا أشادت به الصحف والمجلات الفنية بدولة الكونغو، كما قدمت عروضًا عديدة للأطفال تتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية.