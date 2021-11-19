مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة بالوادى الجديد

لقي 3 أشخاص مصرعهم منذ قليل أثر تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات قادما من منطقة شرق العوينات بسيارة اجرة بطريق الخارجة أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ومازال رجال الإسعاف ينقلون المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج ونقل الجثث إلي المشرحة.

تلقي اللواء محمود توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ يفيد وقوع حادث سير بطريق الخارجة أسيوط ووفاة 3 أشخاص حتي الأن وجاري إستخراج المصابين من السيارة الأجره لتلقي العلاج بالمستشفى.

وتبين تفحم السيارة الأجرة بالكامل وجاري إستخراج باقي الركاب المصابين تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.