الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة بالوادى الجديد

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم منذ قليل أثر تصادم أتوبيس تابع لإحدى الشركات  قادما من منطقة شرق العوينات بسيارة اجرة بطريق الخارجة أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ومازال رجال الإسعاف ينقلون المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج ونقل الجثث إلي المشرحة.

 

تلقي اللواء محمود توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ يفيد وقوع حادث سير بطريق الخارجة أسيوط ووفاة 3 أشخاص حتي الأن وجاري إستخراج المصابين من السيارة الأجره لتلقي العلاج بالمستشفى.

 

وتبين تفحم السيارة الأجرة بالكامل وجاري إستخراج باقي الركاب المصابين تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

SmartSelect_٢٠٢١١١١٩-٠١٢٣٣٣_Google
 حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة
لقي 3 اشخاص مصرعهم تصادم أتوبيس تابع لشركة شيبسي شرق العوينات سيارات الإسعاف مستشفى الخارجة الجثث إلي المشرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

بعد توقعات الأرصاد.. 5 محافظات ساحلية تُعلن تعليق الدراسة السبت المقبل

طوارئ بالغربية استعدادًا لموجة الطقس السيئ.. ورحمى: "لا تعليق للدراسة"

الحياة التراجيدية الصاخبة للفنانة المكسيكية «فريدا كاهلو» على مسرح الجمهورية

رابط موقع الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاسم 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين