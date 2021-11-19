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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك اليوم الجمعة 19-11-2021

الجنيه الإسترلينى
الجنيه الإسترلينى

يقدم موقع “الدستور”، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 19-11-2021. 

ويواصل سعر الجنيه الإسترليني استقراره في مواجهة الجنيه المصري بالسوق المصري اليوم الجمعة 19-11-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري. 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الجمعة 19-11-2021

 

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 21.48 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 21.48 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك التعمير والإسكان بنحو 21.59 جنيه للشراء و21.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك دبي الوطني، نحو 21.55 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 21.53 جنيه للشراء و 21.77 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 18-11-2021

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو 21.51 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم إلى نحو 21.47 جنيه للشراء و21.76 جنيه للبيع، وحقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران نحو 21.47 جنيه للشراء و21.78 جنيه للبيع.

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