الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا تعلن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة بعد عودة تفشى كورونا

كورونا فى هولندا
كورونا فى هولندا

 أعلنت السلطات الهولندية عن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، للأشخاص المسنين في البلاد.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالمرض إلى مستويات قياسية.

وسجلت هولندا اليوم حوالي 23 ألفًا و600 حالة إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.3 مليون حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا  و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا أو «كوفيد- 19» في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

أمن التزام جديدة انجليزي اجراءات حملة فيروس كورونا أشخاص مستوى الانجليزي تطعيم فيروس كورونا المستجد اللغة الإنجليزية تفشي كورونا كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

بعد توقعات الأرصاد.. 5 محافظات ساحلية تُعلن تعليق الدراسة السبت المقبل

«بطل الاستقرار».. كيف أنقذ الرئيس السيسى مصر من الجماعة الإرهابية؟

طوارئ بالغربية استعدادًا لموجة الطقس السيئ.. ورحمى: "لا تعليق للدراسة"

الإعلام الأمنى فى العراق: اعتقال المنسق العام لكركوك والأنبار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين