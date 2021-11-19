هولندا تعلن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة بعد عودة تفشى كورونا

أعلنت السلطات الهولندية عن بدء حملة جديدة للتطعيم بلقاحات معززة مضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، للأشخاص المسنين في البلاد.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالمرض إلى مستويات قياسية.

وسجلت هولندا اليوم حوالي 23 ألفًا و600 حالة إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2.3 مليون حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وحذرت المنظمة من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا أو «كوفيد- 19» في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.