بـ2.5 مليون جنيه.. تشغيل أحدث ميكرسكوب جراحى للعيون بمستشفيات جامعة المنوفية

توريد أحدث ميكروسكوب جراحي في مجال جراحات العيون لقسم طب وجراحة العين بمستشفيات جامعة المنوفية

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، عن توريد وتشغيل أحدث ميكروسكوب جراحي في مجال جراحات العيون، وذلك بهدف الإرتقاء بالخدمات الطبية للمرضي المترددين علي مستشفيات جامعة المنوفية.

وأكد الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن إدارة المستشفيات الجامعية تسير وفقا لخطة إستراتيجية للتحديث والتطوير الدائم في كافة المجالات داخل المستشفيات الجامعية من أجهزة ومعدات وكذلك الموارد البشرية، لتقديم خدمة طبية متميزة وفقًا لمعايير جودة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أن تكلفة الميكروسكوب الجراحى الذي تم توريده حديثًا لقسم طب وجراحة العين بمستشفيات جامعة المنوفية بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، كما تم الاتفاق على توريد جهازين “ارجون و ياج ليزر” للنهوض بوحدة الليزر فى القسم، والذى يتم استخدامها فى علاج العديد من أمراض الشبكية المختلفة والمياه الزرقاء و عتامات العدسات بدقة وجودة عالية.

وأشارت الدكتورة هدى السبكي رئيس قسم طب وجراحة العين بمستشفيات جامعة المنوفية، إلى أن الميكروسكوب يعد من أحدث وأدق الميكروسكوبات في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمتقدمة داخل العين، وهو ما يعد نقلة طبية جديدة في مجال إجراء العمليات الجراحية المتقدمة والدقيقة داخل العين بما فيها عمليات الشبكية والمياه البيضاء ومعالجة أمراض العيون بمهارة وجودة عالمية.