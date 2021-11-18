الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة والآثار» تعلن موعد احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر

طريق الكباش
طريق الكباش

أعلنت وزارة السياحة والآثار موعد احتفالية افتتاح طريق الكباش في الأقصر، والتي ستكون يوم 25 نوفمبر الجاري.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعاً مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر مؤخرا؛ لمراجعة اللمسات النهائية والاستعدادات التي يتم تجهيزها للاحتفالية.

حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي ومساعدي الوزير لكل من المشروعات، والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

ومن ناحيتها، استعرضت الشركة المنفذة آخر تصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، وأعمال الديكورات، والعناصر الفنية، والمواد الدعائية التي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية وكلمات الأغاني والموسيقي المصاحبة لها.

سياحة الأقصر الدولة المصرية طريق الكباش وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار خالد العناني وزير السياحة والآثار

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