السجن لـ10متهمين فى وفاة الطفل سيف بـ«النادي الأولمبي السكندري»

قررت محكمة جنح باب شرق الإسكندرية، معاقبة المتهمين المتسببين في وفاة السباح سيف إسلام، ضحية الغرق فى النادي الأوليمبي السكندري، بالسجن لمدة عام وغرامة الفي جنية من الأول الي السابع، ومعاقبة المتهمين من الثامن الي العاشر بالسجن لمدة 3 سنوات، وإضافة 6 اشهر المتهم الثامن للتلاعب في كاميرات المراقبة أثناء تفريغها.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جريمة القتل خطأ والتزوير في القضية رقم 14063 لسنه 2021 جنح باب شرق، ومن بين المتهمين المدير التنفيذي للنادي ومدربي السباحه وعامل الإنقاذ وفني الكاميرات وآخرين من العاملين بالنادي.

ترجع أحداث الواقعه الي شهر يوليو الماضي، حين غرق الطفل سيف اسلام في حمام سباحة نادي الأوليمبي السكندري أثناء تدريبات السباحه، وسط إتهامات لمسئولي النادي بتسببهم في غرقه واخفاء الأدلة والتزوير لحماية المتهمين.

وشيع العشرات من أهالي الاسكندرية، في أغسطس، جثمان الطفل سيف، إلي مثواه الأخير بمقابر العمود بمنطقة كرموز، بعد أن لقي مصرعه غرقًا داخل حمام السباحة الخاص بنادي الأولمبي السكندري ودخوله في غيبوبه لمدة 80 يومًا توفي علي إثرها متأثرًا بإصابته.

كما قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة الطفل سيف، وسادت حالة من الحزن بين أعضاء نادي الأوليمبي، على وفاه سيف، والذين كانوا يأملون أن يفوق من غيبوبته بعد كل هذه الفترة التي قضاها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

وقررت النيابة غلق حمام السباحة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بعد تفريغها لفحصها والاستماع الي أقوال شهود عيان الواقعة، وسرعة طلب تحريات مباحث القسم، ضبط اخطار مدرب حمام السباحة لأخذ أقواله في الواقعة.

وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ من مستشفى خاص بوصول الطفل سيف إسلام، 7 سنوات، في حالة غيبوبة أثناء تواجده في تدريب السباحة بنادي الأوليمبي، تم إيداعه العناية المركزة، في حالة حرجة.