الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيمان العاصى تتعاقد رسميًا على بطولة «طعم الدنيا»

ايمان العاصي
ايمان العاصي

تعاقدت الفنانة إيمان العاصي بشكل رسمي على خوض بطولة حكاية «طعم الدنيا» المقرر طرحها خلال أيام، وتحديدا بعد انتهاء حكاية «ويبقى الأثر» الذي تخوض بطولته الفنانة نجلاء بدر.

وأكد المؤلف محمد أبوالسعد لـ«الدستور» أن الفنانة نهى عابدين اعتذرت خلال الايام الماضية عن بطولة الحكاية لأسباب خاصة بها، لتحل مكانها الفنانة إيمان العاصي، مشيرا إلى أنهم بدأوا التصوير في أماكن متفرقة بالقاهرة ومنطقة وسط البلد، لافتا أنهم يسعون لتكثيف ساعات التصوير استعدادا لعرضها خلال أيام.

وأكد أبوالسعد أن الحكاية بعيدة كل البعد عن مشكلة الطلاق الزواج، مشيرًا إلى أنها تناقش قضية طموح المرأة وإصرارها على النجاح، لافتًا أن الأحداث تدور في إطار اجتماعي مشوق ويتضمن أحداثا مثيرة وتجذب الجمهور.

ويعرض مسلسل «إلا أنا» حصريًا على قنوات «دي إم سي»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً.

نهى عابدين محمد أبو السعد منطقة وسط البلد حكاية “ويبقى الاثر” الموسم الثاني الفنانة ايمان العاصى ايمان العاصي

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