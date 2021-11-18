الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: 26 ألف ميجاوات أقصى حمل مسائى اليوم

الكهرباء
الكهرباء

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم الخميس، يبلغ 26 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 26 ألف ميجاوات، مقابل 26 ألفا و400 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم الخميس.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و435 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أقصي حمل اليوم ميجاوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«أمطار وشبورة على مناطق متفرقة».. «الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

المجلس العربى للمياه يؤكد دعم مصر والسودان فى قضية «سد النهضة»

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

مرصد الكهرباء: 26 ألف ميجاوات أقصى حمل مسائى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)

استشهاد أسير فلسطيني مُعتقل في سجون الاحتلال منذ 2008