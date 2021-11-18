الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تخفيف عقوبة بانون

هل ينجو أبرز حلفاء ترامب من تهمة «إزدراء الكونجرس»؟

ستيف بانون
ستيف بانون

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن ستيف بانون، أكبر حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غير مذنب في تُهمتين تتعلقان بالإزدراء الجنائي للكونجرس بعد تحديه قرار الاستدعاء من لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في الهجوم المميت على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وتابعت أنه في الوثائق التي تم تقديمها الأربعاء، تنازل الجناح اليميني والرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية والاستراتيجي في البيت الأبيض عن حقه في قراءة رسمية للائحة الاتهام ضده.

ويُعاقب على إزدراء الكونجرس بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.

ولم يتم توجيه أي من هذه التهم إلى أي شخص منذ عام 1983، حيث ويواجه بانون تهمة واحدة لرفضه المثول أمام لجنة مجلس النواب ، والثانية لرفضه تقديم وثائق.

أشارت الصحيفة إلى أن بانون ومساعدوه الآخرون الذين استدعتهم اللجنة قد استندوا في رفضهم المثول أمام الكونجرس إلى الامتياز التنفيذي، زاعمين أن الاتصالات مع دونالد ترامب حول هجوم الكابيتول محمية بموجب هذا القول الدستوري.

أوضحت أن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض بقيادة الرئيس الحالي جو بايدن رفض منح ترامب هذا الامتياز.
واكدت الصحيفة ان المحكمة تستند في الدعوى القضائية الى ان بانون لم يكن يعمل مع ترامب وقت الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير من هذا العام ما يعني أن اتصالاته غير محمية، كما تجاهل مارك ميدوز، رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، استدعاء لجنة التحقيق في مجلس النواب.

جاء الهجوم على مبنى الكابيتول في أعقاب تجمع حاشد بالقرب من البيت الأبيض طلب فيه ترامب من مؤيديه "القتال مثل الجحيم" لإلغاء هزيمته الانتخابية على يد جو بايدن التي أكد أنها كانت نتيجة لتَزوير انتخابي.

وقُتل 5 أشخاص في أعمال الشغب، من بينهم ضابط شرطة توفي في اليوم التالي وأحد المشاغبين برصاص قوات إنفاذ القانون، وأصيب نحو 140 ضابطًا. 

وساعد بانون في تأجيج الوضع بشهار "أوقفوا السرقة" التي بلغت ذروتها في التجمع بالقرب من البيت الأبيض والهجوم على مبنى الكابيتول.

كما تقوم لجنة اختيار مجلس النواب بالتحقيق في إشارات بانون التي تضمنت "مركز القيادة" الذي تم إنشاؤه في فندق ويلارد ، بالقرب من البيت الأبيض ، في الأيام التي سبقت أعمال الشغب.

لاحظت اللجنة تعليقًا أدلى به بانون على البودكاست الخاص به في 5 يناير حيث قال "كل الجحيم سوف ينهار غدًا."

ستيف بانون الكونجرس ترامب الكابيتول عنف تحقيقات البيت الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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