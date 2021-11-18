تفعيل بروتوكول التعاون مع جامعة فاروس لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الدكتور محمود محيى الدين رئيس جامعة فاروس لتدريب طلبة الجامعة بمراكز التدريب التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلًا عن ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة الجامعة، يجري حاليًا تفعيل البروتوكول بإضافة تدريب جديد لطلبة الجامعة على الأنشطة المختلفة للمديرية، وخاصة طلبة كليتي الحقوق والتجارة لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة.

وفي هذا الإطار التقي الدكتور محمود محيى الدين رئيس جامعة فاروس بمقر الجامعة وفدًا رفيع المستوى من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية برئاسة ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، وذلك للترتيب لتفعيل البروتوكول لتدريب الطلاب من خلال إدارات المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة وذلك بعد النجاح الذي حققته في تدريب طلبة جامعة الإسكندرية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجامعة بوفد القوى العاملة متمنيًا نجاح التعاون بين القوى العاملة والجامعات المصرية في جميع المجالات، والذي يسهم في تخريج جيل جديد مدربًا على مواجهة بيئة العمل الواقعية وعلى دراية كافية ومستجدات سوق العمل وآلياته.

من جانبه نقل مدير المديرية تحيات الوزير للحضور وتمنياته بنجاح التعاون مع الجامعات من أجل إنتاج شباب واعي ومثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرًا على المنافسة في أسواق العمل سواء الداخلية أو الخارجية في ظل عالم جديد متغير يعتمد على الابتكار والإبداع ويشهد التسارع في ظهور مهن جديدة ومستحدثة واندثار مهن كانت تستوعب أعدادًا هائلة من العمالة.

وأشار مدير المديرية إلي أنه في ظل هذه المتغيرات فإن من أهم أهداف وتوجهات الوزارة في الفترة الحالية هو العمل على تدريب شبابنا وخريجينا تدريبًا ذا طبيعة خاصة يساعدهم على مواجهة وظائف المستقبل.

وفي ختام اللقاء أعرب وفد الجامعة عن تقديرهم للجهود غير المسبوقة التي تبذلها وزارة القوي العاملة بقيادة وزير القوي العاملة محمد سعفان.