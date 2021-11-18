الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الحسين تتزين بعلمى مصر وبريطانيا استعدادًا لزيارة الأمير تشارلز للأزهر

شارع الأزهر
شارع الأزهر

تزين شارع الأزهر بمنطقة الحسين، بعلمي مصر وبريطانيا، في أثناء زيارة الأمير تشارلز وزوجته، للجامع الأزهر، بعد قليل.

وأعلن الأزهر الشريف، في بيان له، استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، ظهر اليوم، بالجامع الأزهر الشريف.

فيما كثفت مديرية أمن القاهرة، من إجراءاتها الأمنية بمنطقة الحسين، صباح الخميس، استعدادًا لزيارة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته، للجامع الأزهر، بعد ظهر اليوم.

ودفعت وزارة الداخلية، بتعزيزات أمنية وبعض الخدمات المرورية أمام الجامع الأزهر، لتنظيم حالة المرور، منعًا لوجود تكدسات بالمنطقة أثناء الزيارة.

وكثفت مديرية أمن القاهرة، من إجراءاتها الأمنية بمنطقة الحسين، صباح اليوم، استعدادًا لزيارة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته.

كان  الأمير تشارلز التقى الدكتور أحمد الطيب أثناء رئاسته لجامعة الأزهر في عام 2006، ومحنته الجامعة آنذاك الدكتوراه الفخرية، لدوره في دعم أفكار التسامح والحوار بين الأديان.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الجامع الأزهر، وكانت المرة الأولى عام 2006 التقيا خلال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق.

واستمع ولي عهد بريطانيا وزوجته إلى درس ديني ألقاه الدكتور محمد سيد طنطاوي، وندد خلالها الأمير تشارلز برسوم الكاريكاتير التي ظهرت في صحيفة دنماركية تسيء للرسول عليه الصلاة وأفضل السلام.

 

ودعا الأمير تشارلز، خلال المحاضرة إلى الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة بعد الاحتجاجات العنيفة التي جرت في بعض الدول الإسلامية ضد الرسوم.

شارع الازهر منطقة الحسين مصر وبريطانيا الأمير تشارلز وزوجته إجراءاتها الأمنية بمنطقة الحسين

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