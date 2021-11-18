الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنى سويف (صور)

الانتخابات
الانتخابات

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية من خلال سحب وتقديم استمارات الترشح بجميع كليات الجامعة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر ثم فحصها يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 24 نوفمبر، وفتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس 25نوفمبر، مشيرًا إلى بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر، ويليها انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر.

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وأوضح رئيس الجامعة أن الاتحادات الطلابية تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب، وممارسة الأنشطة الطلابية، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

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وأضاف الدكتور منصور حسن أن انتخابات الاتحادات الطلابية تعد تدريبًا للطلاب على أرض الواقع لإبداء رأيهم في اطار من الحرية والشفافية والنزاهة إعلاءً لقيم الديمقراطية وتعبيرًا عن مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها.

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وفى سياق آخر، شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاحتفالية التي أقامها اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدة خدمة متحدي الإعاقة بعنوان "كلنا واحد" لدعم ذوى الهمم.

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وأكد الدكتور منصور حسن أن الاحتفالية التى تمت إقامتها لمشاهدة العروض التى يقدمها طلاب ذوى الهمم والنماذج الناجحة التي قدموها وتكريمهم الذي يأتي في إطار اهتمام الجامعة بذوي الهمم وربط حقيقي بين الجامعة والمجتمع من خلال عمل وحدة متحدي الإعاقة والتي أنشأتها الجامعة لهذا الغرض وتنفيذ مهمتها الأساسية لتنفيذ استراتيجية الجامعة في مجال تكافؤ الفرص للطلاب متحدي الإعاقة.

رئيس جامعة بني سويف دعم طلاب الجامعة الدعاية الانتخابية فتح باب الترشح الاتحادات الطلابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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