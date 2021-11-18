الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

معهد تكنولوجيا المعلومات عضو رسمي بأكاديمية «أمازون ويب سيرفيسز»

معهد تكنولوجيا المعلومات
معهد تكنولوجيا المعلومات

انضم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi  التابع لوزارة الاتصالات  إلى برنامج أكاديمية "أمازون ويب سيرفيسز" وذلك لإتاحة المحتوي التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية في مجال الحوسبة السحابية لمتدربي المعهد.
 ويسهم التعاون في تعزيز حصول متدربي المعهد علي فرص عمل في هذا المجال، حيث يتم إتاحة المحتوى والدعم والتوجيه والتعليم العملي من خلال معامل الأكاديمية، بالإضافة إلى إتاحة مسار لمتابعة شهادات "أمازون ويب سيرفيسز" بما لها من قيمة سوقية محلية وعالمية.

ويمكن الاستفادة من البرنامج من خلال المنح التدريبية التخصصية التي يُقدمها المعهد في هذا المجال ومنها منحة التدريب الاحترافي ومدتها تسعة أشهر، ومنحة التدريب المكثف ومدتها ثلاثة أشهر.
 
وجدير بالذكر أن خدمات "أمازون ويب سيرفيسز" في مجالات الحوسبة السحابية والتكنولوجيات الناشئة متسارعة النمو في الأسواق العالمية والعربية، مما يدفع المؤسسات التدريبية والتعليمية لتمكين كوادرها بمهارات تلك التقنية.

في سياق آخر نظمت الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات تدريب المجموعة الرابعة من برنامج مهارات التجارة الإلكترونية، ضمن الأنشطة المستمرة لمبادرة "قدوة-تك" لتمكين المرأة عبر الإنترنت.
 
وتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا على منصة "أمازون" العالمية، حيث تم شرح كيفية إنشاء حساب إعلاني على المنصة وطرق تأمين الحساب، إضافة إلى التعريف بكيفية تصفح حساب البائع الخاص واستراتيجيات الحصول على المنتجات وكيفية إدراجها. وتناول التدريب أيضًا شرح العوامل التي تؤدي إلى نجاح التسويق على منصة "أمازون".

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة لزيادة حجم عمليات البيع والشراء والتصدير من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية بما يضمن النمو المستدام للأعمال والمشروعات ومواكبة المجتمع في عملية التحول الرقمي.
 وجدير بالذكر أن مبادرة "قدوة-تك" تم إطلاقها بهدف المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمهمشة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاهتمام بتمثيل السيدات من قطاع الاقتصاد غير الرسمي بقطاع الصناعات الحرفية والزراعية وتحفيزهن على ريادة الأعمال وتعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي في بيئة تتسم بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساهمة فيما تتبناه استراتيجية مصر 2030 نحو تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل للجميع.

معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات اكاديمية التدريب مصر امازون 2021

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