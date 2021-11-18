الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

الاسماك
الاسماك

شهدت أسعار المأكولات البحرية تبايناً في بعض الأسعار، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

أسعار المأكولات البحرية اليوم

وتراوح سعر المكرونة السويسي من 30: 55 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)، بينما تراوح سعر سمك القرش من 30: 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)، وتراوح أيضًا سعر ماكريل مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

أسعار المأكولات البحرية اليوم بسوق العبور (سعر الجملة).

أسعار السمك اليوم

أسعار السمك البلطى "1" تتراوح ما بين 22 : 26 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 19 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهات للكيلو (بالطلب).

واستقرت أيضًا أسعار السمك البوري "1" ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك).

وثبت أيضًا سعر كيلو البياض الأملس"1" (بلدي) ليتراوح ما بين 80 : 110 جنيهات (تكنا بلاستيك).

فيما استقر سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى- بحيرة ناصر- مزارع) ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسعر سمك الباغة بـ10 جنيهات للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المرجان "1" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المرجان "2" من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك مرجان مجمد من 19: 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك بربون "1" من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك بربون "2" من 22: 28 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك بربون مجمد 20 - 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك سردين من 20 - 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك سردين مجمد من 15 - 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر المكرونة السويسي من 30 : 55 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر برانيس اسكندراني من 25 : 35 جنيهًا (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك (سبيط- كاليماري- سابيا) من 110- 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب- تكنا بلاستيك).

تراوح سعر الكابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب- تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك القرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك سردين من 20- 40 جنيهًا للكيلة (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو (تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك موزة من 20- 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار الجمبري اليوم

تراوحت أسعار جمبري جامبو من 400 : 470 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "1" من 300 : 370 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "2" من 200: 270 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "2" مجمد 85 : 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوحت أسعار جمبري "3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

أسعار المأكولات البحرية سعر المكرونة المجمدة سعر سمك بربون 2 سعر سمك مرجان مجمد سعر سمك بربون 1 سعر سمك بربون مجمد سعر سمك موسى سعر سمك القرش سعر كيلو قشر البياض أسعار السمك البلطي 1 أسعار المأكولات البحرية اليوم بسوق العبو سعر السمك البوري سعر كيلو البياض سعر المكرونة السويسي سعر السمك الفيليه بلطي سعر المرجان 2 سعر المرجان سمك بربون سمك بربون مجمد سوق العبور للجملة سمك مرجان مجمد

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