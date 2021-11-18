«القوى العاملة»: تحصيل 116 ألف جنيه مستحقات مواطنة مصرية بالكويت

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، في تحصيل مستحقات مالية للمواطنة المصرية "ن. أ.ي.ي"، بقيمة 2245 ديناراً كويتيا، بما يوازي 116 ألفا و605 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالكويت بمتابعة مستحقات المواطنة "ن. أ.ي.ي" حصولها علي مستحقاتها وديا ومتابعة النزاع إذا انتقل الى القضاء العمالى، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، في تقريره للوزير : أن المكتب يحرص على حل نزاع المواطنة المصرية "ن. أ.ي.ي" وديا قدر الاستطاعة ، وتابع النزاع الذي استمر على ما يزيد عن ١٧ شهراً، وانتهي بحصول المواطنة على ٢٢٤٥ ديناراً بشيك من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية القسم العمالى.

وتقدمت المواطنة بالشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان ،والسفارة المصرية بالكويت ومكتب التمثيل العمالى على مساندتهم لمشكلاتها وحصولها علي مستحقاتها بعد ما يقرب من سنة ونصف السنة.

وفى سياق متصل، التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة، إيلفا يوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، لبحث سبل التعاون للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكد سعفان أن الدولة المصرية وضعت في أولوياتها خفض معدلات البطالة والتي تعد من المسببات الأساسية للهجرة غير الشرعية ، مستعرضا الخطوات التي تمت في هذا الشأن من جانب الحكومة المصرية والتي ساهمت في توقف الهجرة غير الشرعية منذ 2016 حتى الآن.

كما تناول اللقاء جهود الوزارة في حماية العمالة المصرية بالخارج ومتابعتها والحصول على مستحقاتها من خلال المكاتب العمالية التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج.