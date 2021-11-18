كيفية الاستفادة من بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

كيفية الاستفادة من خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة من أكثر التساؤلات التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل بين المصريين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن الكارت الخدمي لذوي الاحتياجات الخاصة وشروط الحصول عليه والأوراق المطلوبة لاستخراجه إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية الاستفادة من خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يستطيع مئات الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة استخراج البطاقة الخدمية للاستفادة من المميزات التي تمنحها الدولة لهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2013 وهي الجمع بين معاشين والرعاية الصحة بداية من الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية والحصول على العلاج مجاني ومتابعة تطورات الحالة الصحية والإعفاء الضريبي على السيارات المخصصة لحالتهم المرضية والأجهزة التعويضية وإعداد برامج الدمج في المدارس مجانية لهم وتعيين نسبة 5% من عدد العاملين في الوظائف الحكومية وتقديم خصومات في المواصلات العامة وخصومات في الاشتراكات السنوية في مراكز الشباب والأندية الرياضية ومجانية دخول المتاحف والمناطق الأثرية.

شروط الحصول على البطاقات الخدمية للمعاقين 2021

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على البطاقة الخدمية وما تقدمه الدولة من خدمات بموجبها أبرزها أن تكون الإعاقة سمعية أو بصرية أو إعاقات متعددة أو قصر القامة أو أمراض الدم المزمنة أو الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة أو اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل ويحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة أن يتم الكشف الطبي الشامل للراغب في البطاقة الخدمية حيث يتم تحديد نوع ودرجة الإعاقة من خلال تقارير طبية شاملة من مستشفيات حكومية تابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات القوات المسلحة أو المستشفيات الجامعية.

اقرأ أيضا

كيفية الاستفادة من الكارت الخدمي للمعاقين

رابط و خطوات الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين 2021

كيفية الاستفادة من خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات الاستعلام عنها من التساؤلات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكنهم الاستعلام بإتباع الخطوات التالية:-