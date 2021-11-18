الأمم المتحدة تشدّد على الإسراع فى إجراء الانتخابات بالصومال

شدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، أمام مجلس الأمن الدولي على ضرورة "الإسراع" بالتحضير للانتخابات الصومالية بغية "انتخاب برلمان كامل قبل نهاية العام" وانتخاب رئيس "بأسرع وقت ممكن".



ولفت إلى أن "انتخابات الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان الاتحادي لم تبدأ بعد ويجب الإسراع في التحضيرات الأمنية ونشر قائمة فيها 30% من المقاعد التي ستُخصص في مجلس الشعب لنساء".



وركّز على حثّ "جميع الأطراف المعنيين على التحرك بسرعة لإتمام الانتخابات" في "الولايات لضمان انتخاب البرلمان بأكمله قبل نهاية هذا العام".



وأضاف المسؤول في الأمم المتحدة "رغم إحراز تقدم، يتعيّن على القادة السياسيين الصوماليين مضاعفة جهودهم في الأسابيع المقبلة لاستكمال انتخابات البرلمان الاتحادي، حتى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن".

ودعا سوان أيضًا إلى "الاحترام الكامل للحقوق الأساسية خلال فترات الحملات الانتخابية والانتخابات، بما في ذلك القدرة على الاجتماع السلمي وحرية التنقل والتجمّع والتعبير".



وبدأت الصومال في انتخاب أعضاء مجلس الشعب في 1 نوفمبر، وهي خطوة جديدة في عملية طال انتظارها ومن المقرر أن تؤدي إلى تعيين رئيس جديد.



ورأى العديد من أعضاء مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأربعاء أن العملية الانتخابية بطيئة للغاية ويجب تسريعها.



وتتبع الانتخابات في الصومال نموذجا معقدا غير مباشر، حيث تختار الولايات وممثلو القبائل نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.



وتأخر موعد الانتخابات الرئاسية قرابة عام بسبب النزاعات السياسية داخل الحكومة اضافة الى الخلافات بين مقديشو وبعض الولايات.