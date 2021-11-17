هانى شاكر: «ويجز مثقف وأحفادى بيحبوه.. ومبفهمش بيقول إيه»

أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أنه ليس ضد أي لون من الغناء، سواء الراب أو المهرجانات، لكنه ضد الكلمات البذيئة والأصوات السيئة.

وعن قرار النقابة، بوقف 19 من مغني المهرجانات، قال هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لا يمكن أن يمنع أحدًا من الغناء، وأن هؤلاء سيظلون موجودين لأن من يمنع ويسمح هو الجمهور، أما دور النقابة الحفاظ على أعضائها، والقرار من باب تنظيم المهنة.