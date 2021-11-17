الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هانى شاكر: «ويجز مثقف وأحفادى بيحبوه.. ومبفهمش بيقول إيه»

جريدة الدستور

أكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أنه ليس ضد أي لون من الغناء، سواء الراب أو المهرجانات، لكنه ضد الكلمات البذيئة والأصوات السيئة.

وعن قرار النقابة، بوقف 19 من مغني المهرجانات، قال هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه لا يمكن أن يمنع أحدًا من الغناء، وأن هؤلاء سيظلون موجودين لأن من يمنع ويسمح هو الجمهور، أما دور النقابة الحفاظ على أعضائها، والقرار من باب تنظيم المهنة.

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

اتحاد الكرة يكشف سبب وجود حراسة خاصة لـ«محمد صلاح»

هانى شاكر: «ويجز مثقف وأحفادى بيحبوه.. ومبفهمش بيقول إيه»

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس اليونسكو التنفيذى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات