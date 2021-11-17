الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4 أطنان أسماك فاسدة قبل طرحها في الأسواق بالمنوفية

ضبط ٤ طن سردين فاسد
ضبط ٤ طن سردين فاسد

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، حملة برئاسة هناء عقيلة، رئيس مجلس ومدينة تلا، والدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتورة ايرينى عطية، مدير الإدارة الصحية بتلا، وإيهاب زهرة، رئيس مكتب الأغذية بتلا، بتوجيهات من مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية الدكتور إبراهيم أبو الغار بتكثيف الرقابة على الأسواق. 


وأسفرت الحملة عن ضبط ما يزيد عن 4 أطنان سمك سردين مملح، ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المخازن.

وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

ضبط 210 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي


وفى ذات السياق تمكنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، التابعة لمديرية الطب البيطري بالمنوفية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين، من ضبط 210 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز الباجور.

تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة.

 

وزارة التموين محافظة الداخلية المنوفية مخالفات الاسواق بيطري حملات التجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

اتحاد الكرة يكشف سبب وجود حراسة خاصة لـ«محمد صلاح»

هانى شاكر: «ويجز مثقف وأحفادى بيحبوه.. ومبفهمش بيقول إيه»

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس اليونسكو التنفيذى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات