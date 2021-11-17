ضبط 4 أطنان أسماك فاسدة قبل طرحها في الأسواق بالمنوفية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، حملة برئاسة هناء عقيلة، رئيس مجلس ومدينة تلا، والدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتورة ايرينى عطية، مدير الإدارة الصحية بتلا، وإيهاب زهرة، رئيس مكتب الأغذية بتلا، بتوجيهات من مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية الدكتور إبراهيم أبو الغار بتكثيف الرقابة على الأسواق.



وأسفرت الحملة عن ضبط ما يزيد عن 4 أطنان سمك سردين مملح، ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد المخازن.

وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

ضبط 210 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي



وفى ذات السياق تمكنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، التابعة لمديرية الطب البيطري بالمنوفية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين، من ضبط 210 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز الباجور.

تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة.