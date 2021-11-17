الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس مياه بني سويف تتفقد مشروع صرف صحي العُرفا بالفشن

دينا عمر
دينا عمر

تفقدت المهندسة دينا سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مشروع صحي قرية العرفا بمركز الفشن.

أكدت أن المشروع يأتي بالشراكة بين لجنة الزكاة بالقرية ومؤسّسة نهضة بني سويف لتمويل محطة الرفع وخط الطرد ضمن خطة الدولة حيث جاري الانتهاء من أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية.

وقال د. رفعت عبد الوهاب، رئيس برنامج الشراكة المجتمعية لصرف صحى القرى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إنه سيتم افتتاح أول مشروع للمشاركة الاجتماعية لصرف صحى القرى فى منتصف ديسمبر 2021 بقرية صفط العرفا بمحافظة بنى سويف، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ببني سويف.

أكد عبد الوهاب أنه جارى العمل بمشروعين آخرين في محافظة بنى سويف، كما أشاد بالدور الفعال للدكتور محافظ  بنى سويف فى إنجاح المنظومة والدعم اللا محدود لمؤسّسة نهضة بنى سويف للمشروع.

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